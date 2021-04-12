الموساد يكشف عن “مخطط إيراني لاختطاف إسرائيليين”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 20 دقيقة

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي والموساد عن طريقة المخابرات الإيرانية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لـ”جذب الإسرائيليين إلى اجتماعات في الخارج قد تؤدي إلى اختطافهم أو إيذائهم”.

وقالت وكالة الأمن الإسرائيلية (ISA) في بيان إن “الطريقة تعتمد على استخدام ملفات تعريف وهمية على الشبكات الاجتماعية والتواصل مع الإسرائيليين الذين لديهم اتصالات تجارية دولية ويسافرون إلى الخارج”، مشيرة إلى أن “عناصر إيرانية أنشأت ملفات شخصية وهمية على إنستغرام لنساء يبدو أنهن منخرطات في الأعمال والسياحة. أجرت هذه الملفات اتصالات مع مدنيين إسرائيليين، ونسقت لقاءات معهم في الخارج وحاولت جذبهم إلى لقاءات رومانسية أو تجارية”.

وأوضحت أنه “يتم تنفيذ نشاط من هذا النوع في دول مختلفة لها صلات بإسرائيل والإسرائيليين، بما في ذلك دول عربية وخليجية وتركيا ودول في القوقاز وأوروبا وأفريقيا”، مؤكدة أن “نمط العمل هذا معروف ويشبه ذلك الذي استخدمته إيران سابقا ضد معارضي النظام في أوروبا”.

وأضافت الوكالة: “هناك قلق حقيقي من أن مثل هذا النشاط من قبل العملاء الإيرانيين يمكن أن يؤدي إلى محاولات لإيذاء أو اختطاف إسرائيليين في البلدان التي ينشط فيها الإيرانيون”، داعية الإسرائيليين الذين لديهم اتصالات تجارية خارجية إلى “توخي الحذر والوعي فيما يتعلق بجهات الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي من ملفات تعريف غير معروفة وتجنب الاتصال بهم”، وذلك بحسب RT