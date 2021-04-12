قتيل وجريح في إطلاق نار أمام مستشفى في باريس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

قتل شخص وأصيب آخر بالرصاص، الاثنين، أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، على ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق.

ولم يعرف أي شيء حتى الآن عن ملابسات إطلاق النار أمام هذا المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية لرويترز إن شخصين تعرضا لإطلاق نار أمام مستشفى في باريس، اليوم الاثنين.

وأضاف أن أحدهما قُتل وأصيب الآخر ويتلقى العلاج في المستشفى الذي أصيب أمامه، والذي يقع في الدائرة السادسة عشرة.

وتابع أن المهاجم فر على متن دراجة نارية، ولا يُعرف شيء عن الدافع وراء الهجوم، وذلك بحسب “أ ف ب”.