نتنياهو: إيران ترعى الإرهاب وهي أكبر تهديد في الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الإثنين انتقادات حادة إلى إيران، واصفا نظامها براعي الإرهاب.

كما رأى أن السلطات الإيرانية تشكل أكبر تهديد لمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنها لم تتخل قط عن سعيها لامتكلا سلاح نووي.

وشدد على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك قدرات نووية.

إلى ذلك، أكد أن إسرائيل ستواصل “الدفاع عن نفسها” ضد العدوان الإيراني، بحسب تعبيره.

أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع

يذكر أن أوستن كان وصل أمس الأحد الى إسرائيل في أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع المستوى، للبحث في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه إسرائيل.

وأتت تلك الزيارة بعد أيام فقط من إعلان واشنطن أنها عرضت أفكارا “جادة للغاية” بشأن إحياء الاتفاقية المتعثرة التي تعارضها إسرائيل بشدة.

كما تزامنت مع تعرض منشأة نطنز الإيرانية فجر أمس لهجوم لم تكشف كافة تفاصيله بعد، إلا أن طهران اتهمت إسرائيل بالتورط فيه، متوعدة بالانتقام، وفق ماء على لسامن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف على السواء، وذلك