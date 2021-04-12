ألمانيا.. حزب ميركل يعلن دعم أرمين لاشيت لخلافتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت إدارة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني الاثنين دعمها لزعيم الحزب المحافظ أرمين لاشيت الذي لا يحظى بشعبية، للترشح لخلافة أنغيلا ميركل في منصب المستشارية في سبتمبر.

واختار المجلس الرئاسي في الاتحاد المسيحي الديمقراطي صباح الاثنين خلال اجتماع مغلق، دعم ترشيح رئيسه مقابل الزعيم البافاري ماركوس سودر الذي يحظى بشعبية كبيرة، وفق ما أفاد مشاركون في الاجتماع لوكالة “فرانس برس”.

وأكد أحد المشاركين أن “المجلس الرئاسي أصدر رأيا واضحا بعد مشاورات مفصلة” كي يصبح أرمين لاشيت مرشح تحالف هذين الحزبين لحملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 سبتمبر.

وقال زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية هسن فولكر بوفييه: “نعتبر أنه مؤهل بشكل استثنائي وطلبنا منه التباحث الآن مع ماركوس سودر حول طريقة المضي قدما”.

والقرار ليس نهائيا بعد إلا أن مع هذا الدعم، ستكون لدى لاشيت الستيني وهو رئيس ولاية شمال رينانيا فيستفاليا الاكثر اكتظاظا بالسكان، فرص جيدة لخلافة ميركل في المستشارية، بعدما أمضت هذه الأخيرة 16 عاما في الحكم.