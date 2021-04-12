دولة الإمارات تقدم 32479 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 32,479 جرعة من لقاح " كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الإثنين، 9,037,923 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 91.38 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".