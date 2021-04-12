دولة الإمارات تقدم 32479 جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الاماراتية تقديم 32,479 جرعة من لقاح " كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 9,037,923 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 91.38 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.