لندن ـ وكالات: دأب الكثيرون منذ بداية أزمة كورونا على تنظيف وتعقيم مشتريات البقالة لحماية أنفسهم من الفيروس، لكن الدلائل تشير بشكل متزايد أن هذا الأمر قد لا يكون ضروريا على الإطلاق. وبخلاف ما كان يعتقد في السابق، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن احتمال التقاط فيروس كورونا عن طريق لمس الأسطح والأشياء الملوثة، بما في ذلك مشتريات البقالة، ومقابض الأبواب، ومقاعد المراحيض ضعيف بشكل كبير. ويقول الباحثون إن عمليات التنظيف والتعقيم المبالغ فيها ليست أكثر من مضيعة للوقت، بل ويمكن أن تعطي انطباعا زائفا بالأمان، وتشتت انتباه الناس عن مكامن الخطر الحقيقية. وعندما يكون شخص ما مصابا بفيروس كورونا، يمكن أن ينقل العدوى للآخرين عن طريق هواء الزفير الذي يطلقه، سواء ظهرت عليه أعراض المرض أم لم تظهر.

كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم مشتريات البقالة لا يحمي من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.