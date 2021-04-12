أميركا تصل إلى 187 مليون جرعة لقاح

واشنطن ـ رويترز: قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلطات الصحية وزعت 237 مليونا و796105 جرعات لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة أعطت منها أكثر من 187 مليون جرعة.

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