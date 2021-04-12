ترقّبوا باقة مميزة من البرامج والمسلسلات الرمضانية طيلة الشهر الفضيل على السومرية

بغداد - ياسين صفوان - ككل عام تنفرد قناة السومرية بعرض باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات الرمضانية، حيث تبقي المشاهد مسمّرا أمام شاشتها طوال اليوم. وفي ضوء سعيها الدائم لتوفير المتعة والفائدة لمشاهديها الكرام في شهر رمضان المبارك، تعرض السومرية مجموعة متنوعة من المسلسلات الرمضانية ذات الإنتاجات العربية الضخمة والبرامج التلفزيونية المميزة مع اعلاميين متألقين طيلة الشهر الفضيل.

أنتم على موعد مع البرامج الثقافية والدينية والترفيهية، طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة السومرية. كما ستتسنى لكم فرصة المشاركة بالألعاب الرمضانية لربح جوائز متنوعة.

في خلقه شؤون، برنامج وثائقي عن حكمة الله في مخلوقاته التي نراها ضعيفة وتراودنا أسئلة كثيرة عنها، وفيه نربط هذه المخلوقات بما فيها من حكمة وعبرة في القرآن الكريم.

قصة مسجد، محطتكم على السومرية التي تزودكم بنبذة تاريخية عن أهم المساجد في العالم. محطتكم على السومرية التي تزودكم بنبذة تاريخية عن أهم المساجد في العالم. قليل عن، موعدكم مع المعلومات العامة عن مواضيع متنوعة تثير الاهتمام وتغني الثقافة.

"بالـ 90" برنامج مسابقات رمضانية يتنقّل خلاله علاء بتي بين المحافظات العراقية كافة ويتجوّل في أماكن تجمعات الشباب والعائلات ليشركهم في مجموعة من الألعاب والألغاز والمسابقات التي تخوّلهم لربح جوائز عديدة.

"المسحراتي" سيدخل قلوبكم بعدما يدخل ياسر سامي الى بيوت الفنانين والاعلاميين والرياضيين والمشاهير العراقيين، فضلا عن زيارة العوائل العراقية في وقت السحور. يقدم البرنامج ألعاباً مسلية مع الضيوف وفرصة ربح جوائز ووجبة سحور رمضانية ممتعة.

"زوروني كل سنة مرة" والإعلامية المتألقة أنغام القره غولي، حيث تحاور فنانين ومشاهير من الصف الأول. البرنامج الذي سيكسر الحواجز بين حياة الفنانين العائلية والخاصة وحياتهم الفنية.

الى ذلك، تقدم السومرية باقة من المسلسلات الرمضانية الضخمة التي يشارك فيها نخبة من ألمع الممثلين ونجوم الدراما العربية.

مسلسل ٢٠٢٠ تدور أحداثه في اطار من الجريمة والشك والبحث المستمر عن مجرم يتسبب في وقوع جرائم عديدة تحدث في الخفاء، بينما هناك نقيب جيش تسمى "سما" تود الإقاع به وسجنه لتحقيق العدالة، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار الشائك. يشارك في العمل الدرامي مجموعة من كوكبة الفن العربي، فالعرض من بطولة نادين نسيب نجيم و قصي خولي، ومجموعة من ممثلين لبنانيين وعرب من بينهم رولا بقسماتي وفادي إبراهيم وكارمن لبس وحسين مقدم ورنده كعدي وفؤاد شرف الدين وجنيد زين الدين والفنان اللبناني رامي عياش كضيف شرف.

"جلمود الصحارى" المسلسل الأردني البدوي المعاصرالذي يحكي قصة حب وتضحية بين "جلمود" و"صحارى"، ينتابها الكثير من العقد والخلافات بسبب المشاكل التي يواجهونها بين القبائل، حيث يدخل الثأر وتتأزم الأحداث. "جلمود الصحارى" بطولة منذر رياحنة ومحمد المجالي وعلا مضاعين وعبير عيسى، تأليف الدكتور سليمان ابو شارب وإخراج رولا حجه.

"ولاد ناس" مسلسل درامي اجتماعي مصري من تأليف واخراج هاني كمال، بطولة صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، بالاضافة الى عدد من نجوم الدراما المصرية. يلقي الضوء على حال الأسر المصرية في مجتمعنا، والعلاقة بين الآباء والأبناء، بالاضافة الى انه يعالج أوضاع التعليم والتربية بحسب الطبقات الاجتماعية، والمشاكل التي تنتج عنها.

تابعوا مسلسلات رمضان 2021 على السومرية برفقة نخبة من ألمع الممثلين والنجوم العرب، واستمتعوا بالبرامج المتميزة على شاشتنا.

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