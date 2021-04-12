انت الان تتابع خبر القوة الجوية يكشف حقيقة اعتقال أحد لاعبيه في الإمارات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-12 | 14:53
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كشف نادي القوة الجوية، الاثنين، حقيقة اعتقال أحد لاعبيه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "اللاعب احمد ابراهيم يتواجد حاليا مع الفريق، وأن خبر اعتقاله لاصحة له بل يوجد هناك إشكالات إدارية تخص الفيزا والإقامة تم حلها بشكل رسمي".
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