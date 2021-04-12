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القوة الجوية يكشف حقيقة اعتقال أحد لاعبيه في الإمارات

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-12 | 14:53

القوة الجوية يكشف حقيقة اعتقال أحد لاعبيه في الإمارات

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كشف نادي القوة الجوية، الاثنين، حقيقة اعتقال أحد لاعبيه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "اللاعب احمد ابراهيم يتواجد حاليا مع الفريق، وأن خبر اعتقاله لاصحة له بل يوجد هناك إشكالات إدارية تخص الفيزا والإقامة تم حلها بشكل رسمي".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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