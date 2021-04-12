بعد توقف برنامجي محمد ناصر ومعتز مطر.. ٧ مليارات دولار قيمة تمويل الإخوان الإعلامي



الشارقة - اميمة ياسر - أحمد أبو عقيل

قال أبوبكر الديب الخبير في الشئون الاقتصادية إن بيزنس التنظيم الدولي للإخوان في العالم يصل إلى ٧ مليارات دولار ما بين قنوات فضائية ومواقع إخبارية وصحف وصفحات سوشيال ميديا ومراكز حقوقية ويحثية داخل وخارج مصر بدعم من دول ومنظمات دولية ورجال أعمال ويتم توظيفها في خدمة المصالح أهداف التنظيم والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية ودول أخري عربية كالسعودية والبحرين والإمارات بهدف إثارة الفوضى وعدم استقرار الأوضاع .

وتعد قنوات "الشرق ومكملين ووطن والحوار" إحدى قنوات الإخوان، وبعد ثورة 30 يونيو تبنت هذه القنوات خطابا تحريضيا بصورة واضحة ودعم أي محاولة للاحتجاج أو التظاهر فضلا عن استضافة شخصيات معادية للدولة المصرية وعليها أحكام قضائية بالإرهاب.

وقال إن هذه القنوات لديها ميزانيات كبيرة واضعة هدف رئيسي لها وهو اسقاط الدولة المصرية وليس النظام السياسى القائم.

وأشار الديب الي ان منظومة الإعلام الإخوانية ستتوقف تحت وطأة الضغوط التي تفرضها عليها الحكومة التركية الراغبة في التقارب مع مصر ووقف مجموعة من البرامج السياسية التي تبث خطابا معاديا للمصريين من اسطنبول بعد أسابيع من الإعلان عن تغيير السياسات الإعلامية الخاصة بها، فيما أعلن معتز مطر، المذيع بقناة "الشرق" قرار وقف برنامجه على الهواء ليلة أمس وكذلك محمد ناصر.

وتوقع الديب مزيدا من الإجراءات خلال الفترة المقبلة منها وقف مجموعة أخرى من البرامج فيما ترجح المصادر أن يتم الإعلان عن وقف البث نهائيا من إسطنبول في مايو المقبل، وسيتبعه تعليق العمل بكل القنوات والمواقع الصحفية التابعة للتنظيم