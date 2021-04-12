سيرجي لافروف: قمة جديدة بين مصر وروسيا في 2022

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الخارجية الروسى " سيرجى لافروف " ، إنه من المفترض أن تعقد قمة جديدة بين مصر وروسيا فى 2022 ، وتناقشنا اليوم حول تمهيدات هذه الفعالية التاريخية .

وشدد " سيرجى لافروف " ، خلال كلمته المذاعة اليوم، على رضا روسيا تجاه مخرجات هذه المفاوضات، ورغبتنا وحرصنا فى التعاون والتنسيق على مختلف المجالات الثانية .

وتابع وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، أن هناك ارتياحا فى تطور العلاقات الثنائية مع مصر، وأنه تم الحديث اليوم مع المسئولين المصريين عن الشراكة المتبادلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بحضور وزير الخارجية سامح شكري، أنه تم الحديث عن مواجهة فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه تم الحديث عن اتفاقيات كثيرة بين مصر و روسيا فى مجال التعليم والتعاون المشترك.