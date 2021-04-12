رسالة من ولي العهد والملكة رانيا إلى الشعب الأردني

الشارقة - اميمة ياسر - بعث ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، برسالة إلى الأردنيين.

وقال بمناسبة الاحتفال بمئوية مملكة الأردن الأولى عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "من عبدالله المؤسس إلى عبدالله المعزز، خطّ الأردن قصة وطنٍ عظيمٍ، ساهم في بنائه المخلصون من أبناء هذا الوطن".

وتابع ولي عهد الأردن: "في اليوم الأول من عبور المئوية الثانية، نعاهد أنفسنا أن نواصل خدمة شعبنا الطيب الوفي وتستمر المسيرة".

كما بعثت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برسالة إلى الشعب الأردني بمناسبة المئوية الأولى لمملكة الأردن، عبر حسابها على "إنستغرام"، قالت فيها: "في ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية، نقف إجلالا واحتراما للآباء والأجداد الذين بنوا وضحوا من أجل الوطن، ونبدأ قرنا جديدا من مسيرة البناء والإنجاز، بسواعد أبناء الأردن وبناته، فبهم ومعهم يكبر ويعلو الأردن وتستمر المسيرة".

وتأتي رسالة ولي العهد الأردني والملك رانيا بعدما شهدت العائلة المالكة في الأردن توترا خلال الأيام الماضية، واعتقال عدد من المسؤولين.

وأعلن الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، يوم الأربعاء الماضي، إن الفتنة وئدت بعد خلاف مع ولي عهده السابق وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة الذي اتهمته الحكومة بأنه على صلة بمحاولات لزعزعة استقرار البلاد.

وقال الملك عبد الله الثاني، في خطاب للأمة بثه التلفزيون وقرأه مذيع بقناة "المملكة"، إن "أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه".

وأضاف: "لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز".

وسعى الملك إلى طمأنة الأردنيين، قائلا إن "البلد آمن ومستقر"، وأن "الفتنة وئدت".