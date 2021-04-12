بعد الهجوم على منشأة «نطنز» النووية.. إيران تتوعد إسرائيل بـ «الانتقام»

الشارقة - اميمة ياسر -

توعدت إيران، إسرائيل بـ“الانتقام“، وذلك بعد تعرض منشأة ”نطنز“ النووية الواقعة بمحافظة أصفهان وسط البلاد، لـ“هجوم“.

وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال استضافته من قبل لجنة الأمن القومي في البلاد، بـ ”سوف ننتقم من إسرائيل نفسها، وستصبح منشأة نطنز النووية أقوى من ذي قبل“.

ودعا ظريف إلى ”ضرورة توفير الحماية المناسبة للمرافق الحيوية والعلماء الإيرانيين“.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن ”المسئولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تعهدوا بأنهم لن يسمحوا بإحراز تقدم في رفع العقوبات الجائرة، وهم يعتقدون الآن أنهم يحققون هدفهم، لكن الصهاينة سيحصلون على رد في مزيد من التقدم النووي الإيراني“.

وأكمل: ”ستكون منشأة نطنز النووية أقوى من أي وقت مضى بآلات أكثر تقدما، وإذا اعتقدوا أن أيدينا في المفاوضات ضعفت، فإن هذا الفعل سيعزز موقفنا في المفاوضات“.

والسبت الماضي، أعلنت إيران أنها وضعت في الخدمة سلسلتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي المحدثة التي تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر.

ودشن الرئيس الإيراني حسن روحاني سلسلة تتضمن 164 جهازا للطرد المركزي من نوع ”آي آر-6“ وسلسلة أخرى تتضمن 30 جهازاً من نوع ”آي آر-5″، في منشأة نطنز النووية (وسط إيران)، خلال مراسم أقيمت بمناسبة اليوم الوطني للصناعة النووية.

وأمس الأحد، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن وقوع حادث في جزء من شبكة توزيع الكهرباء بمحطة نطنز النووية، مشيرا إلى أنه ”لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث“.

وذكرت تقارير صحفية أن ”ما وقع في منشأة نطنز النووية سببه هجوم الكتروني إسرائيلي“.

وتعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في 2018، وقامت بتشديد العقوبات على طهران.