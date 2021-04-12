شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى لـ"النواب": شهر رمضان عمل لا كسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التهئنة للشعب المصرى وللأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن ينعم على بلدنا الغالى مصر بالخير والرخاء تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وأضاف جبالى، قبل رفع الجلسة: "يجب أن نتذكر أن شهر رمضان شهر عمل لا كسل".

من جانبه أشاد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بما تم بذله من مجهود فى مناقشات الحساب الختامى للدولة، ووجه الشكر لوزارة المالية والتخطيط وللعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على تقاريرهم، وتابع قائلا:"على الحكومة أن تلتزم بما جاء من توصيات فى تقرير لجنة الخطة وتقارير جهاز المحاسبات سيتغير الحال إلى أفضل".

كما وجه المستشار "جبالى" الشكر للجنة الخطة رئيسا واعضاء على مجهودها فى تقرير الحساب الختامى.