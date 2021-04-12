شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على الحساب الختامى لموازنته لعام 19/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2019/2020، وبلغ ما تم ربطه بالباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات نحو مليار و40 مليون جنيه.

وبلغ ما تم ربطه بالباب الثانى الخاص بشراء السلع نحو 514 مليون جنيه و189 ألف و100 جنيه.

وبلغ ما تم ربطه بحساب ختامى مجلس النواب فى الباب السادس الخاص بشراء الاصول والاستثمارات نحو 13 مليون و71 ألف و270 جنيها.