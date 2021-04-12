شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر مهنئا المصريين بحلول شهر رمضان: ربنا يُمن على بلادنا بالخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جموع الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال محمد تيسير مطر فى تهنئته التي نشرها عبر صفحته الرسيمة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"أهلى وأحبابى فى كل مكان فى مصر، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بكل خير وبركة.

وأضاف:" رمضان شهر منتظر لكل المصريين، مسلمين وأقباط، بطقوسه الدينية وعاداته اللي بنستمتع بيها، لكن واجب نكون حريصين جدًا ونلتزم بالإجراءات الاحترازية اللي أعلنتها وزارة الصحة، عشان التجمعات ماتكونش سبب في انتشار ڤيروس كورونا ونتسبب في أضرار لينا ولأحبابنا.. مرة تانية كل سنة وحضراتكم بخير، وياريت ندعي كلنا مع بعض في هذا الشهر الكريم إن ربنا يمن على بلدنا بالخير ويجنبنا أي مشاكل أو أزمات".