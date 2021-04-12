شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق نهائيا على حساب ختامى موازنة 2019/2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

ويتضمن فى المادة الأولى بربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020، بمبلغ تريليون و911 مليار و348 مليون و67 الف جنيه.

وتم ربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 990 مليار و127 مليون و358 ألف جنيه.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون توزيع استخدمات الموازنة العامة فى جانب المصروفات التى بلغت تريليون و434 مليار و722مليون و875 مليون على ستة أبواب وهى الباب الاول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين والتى تم ربطها بالحساب الختامى بنحو 288 مليار و773 مليونا و672 ألف جنيه.

وبلغ الذى تم ربطه بباب السلع والخدمات نحو 69 مليار و871 مليونا و30 ألف جنيه.

وبلغ ما تم ربطه بالباب الثالث الخاص بالفوائد نحو 568 مليار و420 مليون و590 ألف جنيه.

وبلغ ما تم ربطه بالباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتنماعية نحو 229 مليار و213 مليون و825 الف جنيه.

وبلغ ما تم ربطه بالباب الخامس الخاص بالمصروفات الاخرى نحو 868 مليار و24 مليون و658 الف جنيه.

وبلغ ما تم ربطه بالباب السادس الخاص بالاستثمارات نحو 191 مليار و 641 مليون و826 الف جنيه.

وتم ربط حيازة الاصول المالية والمحلية والاجنبية بمبلغ 21 مليار و 92 مليون جنيه.

وتم ربط الباب الثامن الخاص بسداد القروض بنحو 455 مليار و 533 مليون و748 مليون جنيه.

ونص مشروع قانون الحساب الختامى للموازنة العامة فى المادة الثالثة على توزيع حساب ختامى ايرادات الموازنة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الاصول المالية للسنة المالية 19/20.

حيث تم ربط اجمالى حساب الإيرادات بنحو 975 مليار و 429 مليون جنيه، وتم توزيع الإيرادات على ثلاثة أبواب، حيث بلغ ما تم ربطه للباب الأول الضرائب بنحو 739 مليار و632 مليون جنيه، وبلغ ما تم ربطه بالباب الثانى الخاص بالمنح بنحو 5 مليار و 262 مليون جنيه، فيما تم ربط نحو 230 مليار جنيه و533 مليون جنيه، للباب الثالث الخاص بالإيرادات الأخرى.































