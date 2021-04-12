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إطلاق نار أمام أحد المستشفيات بالعاصمة باريس يسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، بوقوع إطلاق نار أمام أحد المستشفيات بالعاصمة باريس، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

 

ووفق ما نقلته وكالة فرانس برس، عن مصدر مطلع على التحقيق، فقد وقع الحادث أمام مستشفى هنري دونان، الواقع في الدائرة الـ16 من باريس.

 

في هذه الأثناء، قالت وكالة رويترز ، إن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص، فيما فرّ  المهاجم على متن دراجة نارية.

 

وحتى اللحظة لم يُعرف شيء عن ملابسات إطلاق النار أمام المستشفى التابع للصليب الأحمر الفرنسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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