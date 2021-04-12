"مسام" ينتزع 1,665 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل زرعتها المليشيات الحوثية

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1,665 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021م زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له ، ان الالغام المنزوعة تنوعت بين 5 ألغام مضادة للأفراد، و 468 لغما مضادا للدبابات، و 1,149 ذخيرة غير متفجرة، و 43 عبوة..مشيراً الى ان إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 232,257 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.