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تراجع أسعار الذهب مع صعود عائدات سندات الخزانة الأميركية والدولار

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محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية والدولار عقب بيانات اقتصادية أميركية أفضل من التوقعات زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم.

 

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.4بالمائة إلى 1735.90 دولار للأونصة.

 

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمائة إلى 1737.10 دولار للأونصة.

 

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمائة أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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