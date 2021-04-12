الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين،25 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.



واوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وسلفيت وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الخمسة والعشرين بزعم أنهم مطلوبون.