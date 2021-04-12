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مركز الملك سلمان يدعم قطاع الثروة الزراعية والسمكية ضمن منحة المملكة لليمن 2020

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:50 مساءً, 12 أبريل 2021 م

المناطق - الرياض

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدعم لقطاع الثروة الزراعية والسمكية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م.
وقام المركز بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة بالدعم والمساعدة الزراعية الطارئة للتخفيف من حدة آثار الصراع والتضرر من آثار فيروس (كوفيد-19) على السكان في محافظة شبوة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وتتلقى أسر المزارعين المدخلات الزراعية (بذور الخضروات والبقوليات والأدوات الزراعية) والأعلاف الحيوانية (مكملات معدنية وبذور علفية)، ويتم إجراء التدريب للتوعية حول الممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج الحيواني والتغذية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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