انت الان تتابع خبر بالفيديو: المفوضية تؤكد موعد إجراء الانتخابات وتدعو المواطنين لتحديث بياناتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واشارت الى انها تواصل عملية تحديث سجل الناخبين بايومتريًا.

واعلنت المفوضية ان عدد الناخبين المسجّلين بايومتريًا تجاوز الخمسة عشر مليون ناخبًا، مؤكدة الاستمرار بتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية ضمن المدة المحددة.



ودعت المفوضية المواطنين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم الانتخابية قبل الـ 15 من نيسان.