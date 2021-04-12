المؤبد لـ4 عناصر من "الإخوان" بمصر لقتلهم رجال شرطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة النقض المصرية اليوم الإثنين بمعاقبة 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد.

المحكمة التي قضت أيضا بمصادرة مضبوطات المتهمين الأربعة وإلزامهم المصاريف الجنائية، أدانت العناصر الإخوانية بتكوين خلية إرهابية هدفها قتل رجال الشرطة بمحافظة الشرقية؛ شمال شرقي القاهرة.



وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قضت في 2018 بمعاقبة 11 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقا بتهمة قتل 3 أفراد شرطة منهم 4 حضوريا و7غيابيا وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي للمفتي.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2015، بعد إطلاق 11 عنصرا من جماعة الإخوان الإرهابية أعيرة نارية تجاه سيارة شرطة لاستهداف مستقليها أثناء مباشرة عملهم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن وفاة أفراد شرطة متأثرين بإصابتهم بالأعيرة النارية بعد نقلهم للمستشفى.

ووجهت محكمة الجنايات للمتهمين تهم القتل العمد كما وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة نارية والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة، والعمل على استهدافهم وتكدير السلم والأمن العام، وطعن المتهمون على حكم المحكمة وقتها.