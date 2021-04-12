نتنياهو محذرا من خطر إيران: لن نسمح لها بامتلاك السلاح النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، تحذيره من إمكانية حصول إيران على سلاح نووي.

تحذيرٌ أطلقه نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدفاع الأمريكي، الذي بدأ زيارته الأولى لإسرائيل، أمس الأحد، ضمن جولة تشمل محطات أخرى.

وقال نتنياهو " لقد اتفقنا مع الجانب الأمريكي على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وفيما لفت إلى أنه "لا يوجد في الشرق الأوسط تهديد أكثر خطورة من النظام في إيران"، أكد أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها إزاء "عدوان" طهران.

يأتي ذلك فيما تعيش إيران على وقع حادث تعرضت له منشأة نطنز النووية، أمس الأحد، وحمّلت إسرائيل مسؤولية الوقوف وراءه، وهو ما لم تؤكده أو تنفه تل أبيب رسميا، حتى الآن،