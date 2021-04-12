لبنان يوسع مطالبه بالحدود البحرية مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن لبنان، اليوم الإثنين، أنه وسع منطقة يطالب بها في إطار خلافه مع إسرائيل، حول ترسيم الحدود.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إنه وقع مرسوما يوسع المنطقة التي تطالب بها بلاده في خلافها بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل.

التعديل الذي أُدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة يضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز.

ولم يقطع البلدان خطوة إلى الأمام في المحادثات بعد 4 جولات متتالية، قبل أن تعلق الجولة الخامسة إلى أجل غير مسمى.

ويتركز الخلاف بين البلدين حول أساليب ترسيم الحدود البحرية على مساحة تبلغ نحو 856 كم مربعًا من المياه، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، وهي الخريطة التي اعتبر لبنان في وقت لاحق أنها انطلقت من تقديرات خاطئة.

وتزايد الاهتمام بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، حيث يدعي كلا الجانبين أحقيته في احتياطات الغاز هناك.