قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال نادي الاسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال الاسرائيلي شنت فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 25 فلسطينيا بينهم قادة في حركة (حماس) واسرى سابقون.

واضاف النادي في بيان صحفي ان حملة الاعتقالات تركزت في بلدة (تقوع) قرب (بيت لحم) وطالت 10 مواطنين فيما تم اعتقال خمسة آخرين في (الخليل) احدهم مصطفى شاور رئيس رابطة علماء فلسطين واربعة في (جنين) وستة في محافظتي (رام الله) و(القدس).

وتابع ان من بين المعتقلين الاسيرة السابقة منى قعدان التي امضت سنوات في سجون الاحتلال موضحا ان غالبية المعتقلين من الاسرى السابقين.

وذكرت مصادر محلية ان من بين المعتقلين ايضا قياديين في حركة (حماس).