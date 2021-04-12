السلطات العراقية تعلن أنها نجحت في إحباط مخططات لشن عمليات إرهابية بمحافظة كركوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية أنها نجحت في إحباط مخططات لشن عمليات إرهابية بمحافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد) خلال شهر رمضان كانت تستهدف مدنيين وعناصر أمنية.



وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية إنها تمكنت من اعتقال 7 عناصر إرهابية في إطار خطة استباقية لمنع الجماعات المسلحة من تنفيذ عمليات تستهدف المدنيين أو القوات الأمنية خلال شهر رمضان في محافظة كركوك.

وأضاف البيان أن خلية الاستخبارات في قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع مديرية أمن كركوك تمكنت من اعتقال خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر في محافظة كركوك كان في نيتهم شن عمليات إرهابية خلال شهر رمضان.

وذكر أن عملية الاعتقال تمت بقرار قضائي وفق قانون الإرهاب العراقي، حيث تم اعتقالهم في مناطق ليلان والتون كوبري وحي النصر وحي كوباني وقرية طوبزاوه والحي العسكري التابعة لمحافظة كركوك.