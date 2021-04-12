وزير خارجية اليونان يدعو إلى خروج فوري للمرتزقة من ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، إلى خروج فوري للمرتزقة من ليبيا، وضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، كأساس لحل دائم.



وأكد الوزير الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسن القطراني، بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، أهمية استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارته إلى ليبيا تهدف إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات المقبلة.

بدوره، توجه القطراني، بالشكر إلى اليونان لفتح قنصلية لها في بنغازي، مؤكدًا أن بلاده تسعى لتوطيد العلاقات السياسية مع أثينا.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير اليوناني خلال زيارته بنغازي اليوم، عميد بلدية المدينة لمناقشة الترتيبات اللازمة وموعد افتتاح القنصلية في الفترة القادمة.

كما سيجتمع برئيس مجلس النواب الليبي في مقر إقامته بمدينة القبة شرق بنغازي.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو كاتيس، أعلن الأسبوع الماضي، خلال زيارته العاصمة طرابلس عودة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وليبيا.

وأكد خلال لقاء جمعه بنظيره عبدالحميد ديببة في طرابلس، الثلاثاء الماضي، ضرورة إلغاء الاتفاقية البحرية مع أنقرة، معتبرا إياها "غير قانونية".

في المقابل، قال الديببة، إن ليبيا مستعدة لتشكيل لجنة مشتركة مع اليونان للبدء في محادثات حول ترسيم حدود الاختصاصات البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وتسبب توقيع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا أواخر 2019، في توتير العلاقات بين اليونان والسلطات في غرب ليبيا في ذلك الوقت، وعلى إثرها طردت أثينا سفير حكومة طرابلس.