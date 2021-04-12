شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين،25 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.



واوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وسلفيت وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الخمسة والعشرين بزعم أنهم مطلوبون.