شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تقدّم مئتي ألف جرعة من "سينوفارم" هبة للكاميرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ياوندي - أ ف ب

تلقّت الكاميرون مئتي ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد-19، هبة من الصين، وفق التلفزيون الكاميروني الرسمي.

وستستخدم الجرعات لإطلاق المرحلة الأولى من حملة التلقيح التي ستشمل مئة ألف شخص، علماً أن اللقاح ثنائي الجرعات.

في التاسع من نيسان/أبريل، أعلن وزير الصحة الكاميروني مالاشي مانوادا أن "الحكومة تشجّع السكان، خصوصاً الذين لهم الأولوية، على تلقي اللقاح عندما يحين موعد ذلك".

والكاميرون البالغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، هي رسمياً إحدى أكثر الدول الإفريقية تضرراً جراء الجائحة، وسجّلت 61 ألفاً و700 إصابة و919 وفاة.

وسبق أن تلّقت غينيا الاستوائية والغابون المحاذيتين للكاميرون جرعات من لقاح سينوفارم، وباشرتا حملة التلقيح ضد كورونا.