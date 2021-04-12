«طائرة خورفكان» تُحلِّق بكأس الشارقة الرياضي

خورفكان: ”الخليج 365”

توج فريق الأشبال (أ) للكرة الطائرة في نادي خورفكان بلقب بطولة مجلس الشارقة الرياضي، التي اختتمت منافساتها الأحد الماضي، في الصالة الرياضية في نادي المدام، واستطاع خلالها أبناء خورفكان احتكار المركزين الأول والثاني عبر فريقي الأشبال «أ، وب».

وأكد محمد عبد الرحمن المشرف الفني على الكرة الطائرة، أهمية مثل هذه البطولات في إكساب الصغار مزيداً من المهارات الأساسية والفنية إلى جانب تجسيد روح التعاون والتنافس، معرباً عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل للأندية، كما أثنى على المستوى الجيد الذي أظهره لاعبو خورفكان من مهارات عالية وتحركات جيدة على الرغم من صغر سنهم، أوضحت الجهد المبذول من إدارة النادي والأجهزة الفنية.

يذكر أن قطاع الأشبال للكرة الطائرة بخورفكان يقوده المدرب فاروق زيدان والإداري محمد راشد علاي.