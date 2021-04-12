«بالمز الرياضية» أفضل أكاديمية جوجيتسو في الإمارات

أضافت شركة بالمز الرياضية، أول شركة رياضية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنجازين جديدين إلى سجلها الحافل من خلال الفوز بلقب أفضل أكاديمية جوجيتسو في الدولة بعد اكتساح اللاعبين التابعين للأكاديمية لمنافسات أهم بطولتين على مستوى العالم في رياضية الجوجيتسو هما بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو وبطولات أبوظبي جراند سلام.

وكانت أول انتصارات فريق 777 التابع لبالمز الرياضية خلال مشاركات اللاعبين في منافسات بطولة «أبوظبي جراند سلام» التي عقدت في 2 و3 أبريل الجاري في جوجيتسو أرينا حيث أحرز لاعبوها 5 ميداليات ذهبية و9 فضيات و12 برونزية في مختلف فئات المنافسات للذكور والإناث بمجموع 107100 نقطة لتتصدر تصنيف الأكاديميات بفارق 25500 نقطة عن المركز الثاني.

وجاءت ثاني انتصارات الفريق في منافسات فئة الأساتذة ضمن بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ 12 على مدار أربعة أيام من 7 إلى 9 إبريل الجاري، حيث تمكن لاعبو فريق 777 بالمز الرياضية من إحراز 19 ميدالية ذهبية و14 فضية و14 برونزية بمجموع 20040 نقطة وبفارق 8440 نقطة عن صاحب المركز الثاني.

وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية أن هذا الإنجاز يرسخ قدرات وإمكانات بالمز وجهود وتفاني اللاعبين المنتمين إلى أكاديمية بالمز الرياضية وفريق 777، وقال: «على الرغم من توقف جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية لأكثر من عام من تفشي جائحة كوفيد -19 بما في ذلك التدريبات الجماعية، إلا أن لاعبينا لم يتوقفوا يوماً عن التدريب واستمروا في تنمية وصقل مهاراتهم وكانوا تجسيداً حياً لقيم الجوجيتسو الأصيلة كونه نمط حياة متكاملاً، وإنه لشرف لنا أن نحقق هذا الإنجاز في مثل هذه الظروف غير الاعتيادية، لولا الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي حرصت على توفير كافة سبل ومقومات الأمن والاستقرار لضمان استمرار الحياة بنمط طبيعي».