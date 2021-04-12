شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة النواب: نحن فى أمس الحاجة لطاقة الايجابية وسط الظروف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالأخذ بعين الاعتبار الظروف التى تمر بها مصر فهى البقعة المستقرة فى ظل محيط عربى وعالمى غير مستقر، لافتا إلى أن التحديات التى تواجهها كبيرة للغاية.

وأضاف خلال تعقيبه على ملاحظات النواب حول الحساب الختامى بالجلسة العامة للمجلس، "عندما نتحدث فى ظل الظروف الصعبة، لا نذكر الايجابيات حيث بدأنا بتخفيف الضغط على العاصمة الإدارية، وأطلقنا مبادرة حياة كريمة ومنظومة صحية وتعليمية"، مشددا على أن القطاع الخاص هو الذى سيخلق فرص عمل ويستثمر.

وأضاف، :"جائحة فيروس كورونا مازالت مستمرة ونتمنى لتطعيمات اللقاح أن تؤتى ثمارها وتنقشع الغمة"، متابعا: "فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر والمحيط العربى والعالمى نحن فى أمس الحاجة إلى طاقة ايجابية لأننا نستكمل بنيان دولة ومقبلون على نقلة نوعية جديدة سمتها القيادة السياسية بالجمهورية الثانية متمثلة فى العاصمة الإدارية الجديدة"، لافتا إلى مبادرة الرئيس حياة كريمة لأكثر من نصف شعب مصر حيث يستفيد منها أكثر من 55 مليون مواطن فى قرى مصر.

وتابع الفقى قائلا: "أتوقع أن تتركز نقاشات أعضاء المجالس النيابية فى المستقبل حول موضوعات أخرى تهم الدولة وليس مشاكل الدوائر"، لافتا إلى أن مصر بدأت منظومة صحية جديدة ومنظومة تعليمية والمشوار طويل لكننا وضعنا حجر الأساس.

وأضاف "الفقى": "هناك برنامج إصلاح هيكلى يواكب حياة كريمة سيعلن عنه خلال أيام لمواجهة التشوهات الإدارية"، مشيرا إلى أن الاقتصاد كائن حى وجسم الاقتصاد عندما تتعامل معه له ردود افعال، وافعال الحكومة هى الدماغ لجسم الاقتصاد وهى التى تعطى الإشارات لجسم الاقتصاد لكى يتحرك".

مطالبا بأن يستمع المجلس للسياسة النقدية من جانب البنك المركزى والرقابة المالية كما استمع لبيانات الوزراء عن برنامج الحكومة الاقتصادى والسياسى.