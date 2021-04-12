إشادة برلمانية بنجاح منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية مجمع الإصدارات المؤمّنة والذكية بطريق "القاهرة ـ العين السخنة"، والذي وصفته بالصرح، ومن شأنه المساهمة في الحد من التهرب الضريبي فضلا عن إنتاج الملصق الضريبي، بما يوفر العملة الأجنبية التي كانت تنفق في استيراده بقيمة 6 مليار دولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الاثنين، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

وأشادت اللجنة البرلمانية، بنجاح وزارة المالية في تطبيق منظومة الاقرارات الضريبية الإليكترونية، من جانبه طالب النائب أحمد حجازي بتطوير آليات إدارة الموازنة بشكل يقضي علي الملاحظات المتكررة.