شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى موازنة 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020 وما انتهى إليه من توصيات، وإحالة التوصيات الواردة بالتقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذا التقرير العام هو عن جميع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى والخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن كل متحدث من الأعضاء أدلى بملاحظاته على هذا التقرير العام، قائلا: "وبالتالى سنبدأ الآن فى أخذ الرأى النهائى على مشروعات قوانين ربط الحساب الختامى باب بلب ومادة مادة".

جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020.