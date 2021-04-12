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القاهرة - سامية سيد - عضو تنسيقية شباب الأحزاب يطالب الحكومة بمحاسبة المسئول عن تأخر تنفيذ المشروعات

قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه من أهم اختصاصات مجلس النواب التى اقرها الدستور، إقرار الحساب الختامى، مضيفا: "امس تم عرض ملاحظات لجنة الخطة والجهاز المركزى حول الحساب الختامى، و70% من هذه الملاحظات تتكرر عام بعد عام ولا حياة لمن تنادى من الحكومة، وكنت انتظر أن يرد ممثلى المالية والحكومة وهو ما لم يحدث".

وأشار النائب خلال تعقيبه على الحساب الختامى لعام 19/20 بالجلسة العامة اليوم، إلى أن من أهم الملاحظات كانت وجود بعض المشكلات فى استخدام القروض الخارجية، مشيرا إلى أن نائب وزير التخطيط أعلن أن هناك ضوابط لإقرار القروض لكن لم يذكر هل هناك ضوابط لاستمرار الانفاق من هذه القروض، مطالباً بتقديم تقرير ربع سنوى عن القروض لمجلس النواب لكى تستطيع اللجان النوعية متابعتها.

وأشار النائب محمد إسماعيل إلى عدم الاستفادة من المشروعات، لافتا الى وجود 11 مليار جنيه استثمارات فى مشروعات متوقفة بسبب عدم توصيل المرافق أو غيرها من الأسباب، مطالبا بمحاسبة المسئول.

ولفت عضو التنسيقية إلى تأخر تنفيذ المشروعات بسبب عدم الحصول على التراخيص، رغم أن الحكومة هى التى تنفذ هذه المشروعات، وتابع "فهل نعمل فى جزر منعزلة"، موضحاً أن من بين أسباب تأخر التنفيذ أيضا عدم دقة الدراسات، مشددا على ضرورة محاسبة المسئول.

وطالب عضو التنسيقية بتحديد المسئولية عن المخالفات المالية تجاه بعض مجالس ادارات بعض الهيئات التى لم تعتمد حساباتها الختامية فى المواعيد القانونية المحددة، كما طالب بحصر الأصول غير المستغلة من مبانى وأراضى التي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة منها وكذلك من المخزون الراكد، مشدداً على اهمية تحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.