شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات حزب إرادة جيل تهنئ "التجمع" بعيد تأسيسه الخامس والأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت قيادات حزب إرادة جيل، حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى بالعيد الخامس والأربعين لتأسيسه، فى عام 1976، وهنأ تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ بالعيد الخامس والأربعين لتأسيس حزب التجمع كواحد من أهم وأعرق الأحزاب المصرية.

وأكد تيسير مطر فى بيان اليوم، أن حزب التجمع منذ أن أسسه الراحل العظيم خالد محيي الدين تبنى دائما مواقف وطنية مشرفة داعمة للدولة المصرية ومؤسساتها العظيمة ولم يحيد عن هذا الخط ويعد مدرسة حزبية فى إعداد وتأهيل كوادر سياسية نعتز بهم".

وأشار تيسير مطر أنه يعتز بعلاقته الطيبة مع رئيس حزب التجمع السيد عبد العال تحت قبة مجلس الشيوخ ولا ينسى مواقفه فى مساندة ودعم إنشاء وتأسيس تحالف الأحزاب المصرية وحرصه على تلبية أي دعوة توجه له، مضيفا:"فتحية له ولجميع قيادات حزب التجمع فى العيد الخامس والأربعين للحزب".

كما هنأ النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زملائه ممثلي حزب التجمع عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسى الشيوخ والنواب بالعيد الخامس والأربعين لتأسيس حزب التجمع.

كما بعث الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل، باسم أمانة إعلام حزب إرادة جيل رسالة تهنئة للزميل الكاتب الصحفى عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع للإعلام، بمناسبة العيد الخامس والأربعين لتأسيس حزب التجمع متمنيا للحزب التوفيق والنجاح.