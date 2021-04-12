بعد إعلان التعاقد على 30 ألف طن زيت.. التموين تعلن مناقصة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ٩ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ٢٠٠٠ طن زيت عباد).

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن جلسة فض المظاريف يوم الخميس، تسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 يونيو ٢٠٢١، وأن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

كانت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أمس أنه في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 20 ألف طن زيت طعام مكرر معبأ خليط (صويا وعباد) منها 10 آلاف طن توريد خلال الفترة من 1 إلى 31 مايو 2021 و10 آلاف طن توريد خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2021.