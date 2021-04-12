أسعار وشروط.. "التعمير والإسكان" يطرح شقق كاملة التشطيب بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بنك التعمير والإسكان عن بدء الحجز في شقق مشروع كمبوند اكاسيا بمدينة القاهرة الجديدة، بمنطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الخامس، ضمن وحدات الإسكان الفاخر، وذلك بشكل إلكتروني على الموقع المخصص للحجز بين البنك وهيئة المجتمعات العمرانية (اضغط هنا).

وينشر الخليج 365 خطوات الحجز وأسعار ومواصفات الوحدات وكراسة الشروط والتي جاءت على النحو التالي:

شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

2- تعتبر كراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملة لأحكامه.

3- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

4- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

5- يقر المتقدم للحجز بمعاينة المشروع والعمارة والوحدات المعروضة والموضح بيانها بهذه

6- وحدات الدور الأرضي تشمل على حدائق بمساحات مختلفة. الكراسة المعاينة التامة النافية للجهالة وبالموافقة على شرائها بحالتها الراهنة.

7 - جميع المخاطبات الصادرة من البنك لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لأثارها قانوناً طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز.

خطوات الحجز:

- يبدأ الحجز من اليوم حتى 20 مايو المقبل، ويتم ذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني اضغط هنا بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة).

- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بأنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل/ الإيميل/التليفون مع العلم أن الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة

واحدة.

- في حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص باسم الابن القاصر "الرقم الموضح بشهادة الميلاد" مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

- يجب تسجيل البريد الالكتروني mail E- لضمان وصول كلمة المرور.

- يتم الدخول على الموقع مرة اخري من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي) وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- يتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الاساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

- الخطوة الثانية: (مراجعة داخلية بالبنك) 23 : 27 مايو، ثم تأتي الخطوة الثالثة (الحجز) اعتبارا من يوم 30 مايو حتى 1 يونيو في تمام الساعة 11.59 مساء.

الأسعار والمواصفات:

يقع المشروع على أرض المجاورة 2 ب ج، بالمنطقة الشمالية بالتجمع الخامس على مساحة 46 فدانا، ويتكون من 711 وحدة بنسبة بنائية 20%.

الوحدات المعروضة للحجز 20 وحدة كامل التشطيبات بمساحات 156 مترا حتى 167 مترا، وسجل سعر الشقة الـ156 الدور الأرضي بالحديقة 3 ملايين و75 ألف جنيه، بينما سجلت أقل وحدة في المشروع ومساحتها 165 في الدور الرابع بـ2 مليون و690 ألف جنيه.

طريقة السداد:

1- يتم سداد مقدم حجز 200 ألف جنيه بالإضافة الى 1500 جنيه مصروفات تسجيل.

2- يستكمل الـ 25% من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز.

3- باقي ثمن الوحدة الـ75% يتم سداده على أقساط شهرية متساوية لمدة 10 سنوات بعائد 12: 25 % متناقصة طبقا للقيمة البيعية الموضحة بالجدول المرفق، يستحق القسط الأول من الشهر التالي لتاريخ التعاقد على الوحدة.

4- سداد 6 % من قيمة الوحدة كوديعة أعمال صيانة.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: