بنك القاهرة يفتح مقرًا للسجل التجاري بفرعه في مدينة العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

افتتح بنك القاهرة ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية مقر السجل التجاري بأحد فروع البنك بمدينة العبور ليصبح أول بنك في مصر يقدم خدمات السجل التجاري بأحد فروعه.

وقال البنك في بيان له اليوم الاثنين إن تلك الخطوة تأتي بما يتوافق مع رؤى وتوجهات البنك المركزي نحو تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنوك المسجلة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية تيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.

وأضاف فايد أن خدمات السجل التجاري تعد إضافة جديدة يحصل عليها عملاء بنك القاهرة، حيث أنه تم تجهيز المقر الجديد وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية لاستقبال العملاء للحصول على الخدمة بصورة فورية دون الحاجة للإنتظار بما يتوافق مع النموذج الموحد لشبكة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية والذي يدعم ويرسخ هويته ومكانته الرائدة داخل القطاع المصرفي.

وقال حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة، إنه من المقرر افتتاح مقرات أخرى للسجل التجاري بفروع البنك وفقاً العديد من المعايير والضوابط ومن أهمها أن تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من عملاء الشركات وأصحاب الأعمال وتلبية كافة احتياجاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري بفرع بنك القاهرة بالعبور كأول مكتب للسجل التجاري داخل البنوك المصرية سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر.

‏وعلى جانب أخر، وقع جهاز تنمية التجازة الداخلية وبنك القاهرة بروتوكول تعاون بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات.