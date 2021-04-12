صور.. محافظ بني سويف يستقبل قافلة مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استقبال قافلة "أبواب الخير" والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع جمعية الأورمان، ووزارة التضامن الإجتماعي، لتوفير المواد الغذائية المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جرى تسلم 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، و20 ألف دجاجة مجمدة، و50 طن بطاطس، مقدمة من صندوق تحيا مصر، وتشمل المساعدات كافة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك من خلال 100 جمعية أهلية بمراكز ومدن المحافظة السبعة والتى تقوم بتوزيعها تحت إشراف مديرية التضامن، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

من جانبها أكدت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن المساعدات سيجري توزيعها على 10 آلاف من الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل، والأيتام، ومحدودي الدخل، وذوي الإعاقة، بواقع كرتونة، و2 دجاجة، و5 كيلو بطاطس للأسرة الواحدة.

وأوضحت أنه جرى مراجعة قواعد بيانات المستحقين بالتنسيق مع الصندوق والجمعية، لتوزيع المساعدات تحت إشراف من مسئولى التضامن والوحدات المحلية لضمان وصولها لمستحقيها، وذلك إلى جانب قيام الجمعية بتوزيع 10 آلاف كرتونة أخرى ولحوم 30 رأس ماشية "عجل" على مدار شهر رمضان المبارك.