مسؤول ماليزي: سنقوم بإعطاء لقاح "سينوفاك" لمن هم فوق الستين لأنه "آمن لكبار السن"

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك- (د ب أ):

قال الوزير المسؤول عن برنامج التطعيم المضاد لمرض "كوفيد -19" في ماليزيا، اليوم الإثنين، إن السلطات ستقوم بإعطاء اللقاح الخاص بشركة "سينوفاك" لمن هم فوق سن الستين، واصفا اللقاح الصيني بأنه "آمن بالنسبة لكبار السن".

وقال وزير العلوم، خيري جمال الدين، إن المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، سوف يحصلون على لقاح "سينوفاك" أو "فايزر/بيونتك"، عندما تبدأ المرحلة الثانية من حملة التطعيم في ماليزيا في غضون أسبوع.

ويأتي الإعلان بعد أن قال جاو فو، مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مطلع الأسبوع، إن لقاح "سينوفاك" أعطى مستوى منخفضا من الحماية، وهي تعليقات زعم اليوم الاثنين أنها "أسيء تفسيرها"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا جلوبال تايمز" الناطقة باسم الحكومة الصينية.

وكانت المرحلة الأولى للتطعيم في ماليزيا بدأت في فبراير الماضي، وشهدت تلقيح مئات الآلاف من العاملين في "الخطوط الأمامية"، مثل الأطباء وأفراد الشرطة. وقد أعلن وزير الصحة أدهم بابا أمس الأحد أنه قد تم إعطاء أكثر من نصف مليون جرعة أولية.

و أعلنت ماليزيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 32 مليون شخص، حتى أمس الأحد تسجيل 1329 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، ونحو 360 ألف حالة إصابة، منها 344 ألفا أعلنت وزارة الصحة أنها لاشخاص "متعافين".