الامير هاري يعود لبريطانيا قبل إقامة مراسم جنازة الأمير فيليب

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن -(د ب ا):

عاد الأمير هاري لبريطانيا لأول مرة منذ أن غادر للعيش في لوس انجليس، وذلك قبل إقامة مراسم جنازة جده الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا السبت المقبل.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أنه شوهد الأمير هاري وهو في مطار هيثرو قادما من لوس انجليس على متن رحلة تابعة لشركة بريتش إيروايز الساعة الواحدة وخمسة عشر دقيقة (1115 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد.

ولن تحضر ميجان دوقة ساسكس مراسم الجنازة بسبب حملها.

وستجرى مراسم جنازة دوق إدنبره الأمير فيليب السبت المقبل في قلعة ويندسور.

ونظرا للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا فإنه سيسمح فقط لثلاثين شخصا بحضور مراسم الجنازة.

وناشدت الشرطة والحكومة البريطانية المواطنين عدم حضور مراسم الجنازة بسبب قيود مكافحة الفيروس.

وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لن يحضر مراسم الجنازة لكي يفسح المجال لحضور عضو أخر من الأسرة المالكة الجنازة.