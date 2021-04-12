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إيقاف زعيم "داعش" في كابول

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اسماعيل عبد الحي - أعلن النائب الأول للرئيس الأفغاني، أمر الله صالح اليوم السبت، أن القوات الأمنية ألقت القبض على غلام ناصر الخراساني، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في كابول.

 

وفي بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، قال صالح "ألقت المديرية الوطنية لقوات الأمن القبض على غلام ناصر المعروف بإسم "الخراساني"، أحد القادة الرئيسيين في تنظيم "داعش" الإرهابي وزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في كابول".

 

وأضاف البيان أن "الخراساني لعب دورا رئيسيا في الهجمات الإرهابية والتدميرية في كابول، بالإضافة إلى قضايا القتل والخطف الإرهابية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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