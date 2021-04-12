اليونان تفتح أبوابها للسياح دون حجر صحي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت نائبة وزير السياحة في اليونان صوفيا زاكاراكي اليوم الاثنين أن السائحين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى سوف يتمكنون من السفر إلى اليونان وقضاء عطلاتهم بها دون الخضوع

لفترة حجر صحي اعتباراً من 14 مايو.

ومع ذلك، سوف تكون هناك شروط مسبقة: "سيتعين على السائحين إما أن يكونوا قد تلقوا التطعيم ضد كورونا أو أن يقدموا نتائج سلبية لفحوص (بي.سي.آر) الخاصة بالكشف عن الإصابة بالفيروس"، حسبما قالت المسؤولة لقناة سكاي الإخبارية اليونانية.

وقالت إنه بعد ذلك سيكون للسائحين الحرية في قضاء إجازاتهم في اليونان.

وأضافت نائبة الوزير أن هذه اللائحة سوف تطبق أيضاً على بعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها صربيا وبريطانيا العظمى.

وكانت أثينا قد ألغت بالفعل التزام الحجر الصحي للزوار من إسرائيل على المستوى الثنائي في نهاية مارس.

منذ بداية العام، ضغطت الحكومة اليونانية من أجل تطوير جواز سفر للتطعيم على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك لإنقاذ قطاع السياحة اليوناني، والذي يمثل عادة ما يقرب من 20% من الناتج الاقتصادي لليونان. وقالت نائبة الوزير: "نأمل في إطلاق جواز سفر التطعيم للاتحاد الأوروبي بحلول يونيو".