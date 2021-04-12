بعد 3 أشهر من الإغلاق.. بريطانيا تخفف قيود كورونا

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اصطف الناس خارج متاجر التجزئة في جميع أنحاء إنجلترا، اليوم الاثنين، لإطلاق العنان لرغباتهم المكبوتة في التسوق بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق.

وبعد فرض أصعب القيود في تاريخ بريطانيا في زمن السلم، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن إعادة الفتح "خطوة كبيرة" نحو الحرية لكنه حث الناس على التصرف بمسؤولية لأن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديداً.

ومع شروق الشمس، اصطف أناس أمام متجر برايمارك في برمنجهام، ثاني أكبر مدن إنجلترا، وخارج جيه.دي سبورتس في شارع أكسفورد في لندن.

كما حرص آخرون في ورويك على الذهاب إلى صالونات تصفيف الشعر في الصباح الباكر.

وأغلقت مئات الألوف من الشركات أبوابها منذ أوائل يناير عندما فرضت إنجلترا إجراءات عزل عام للمرة الثالثة لوقف انتشار العدوى بسلالة "كنت" من فيروس كورونا.

واعتباراً من اليوم سيسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدماتها في الهواء الطلق فقط ومن غير المتوقع أن تستقبل الزبائن في أماكن مغلقة قبل 17 مايو.