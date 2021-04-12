12 دولة أوروبية توافق على “جواز السفر الأخضر”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:10 مساءً - منذ 57 دقيقة

أعلنت 12 دولة في الاتحاد الأوروبي ، موافقتها على سبعة معايير لإنشاء “جواز السفر الأخضر” الخاص بتأمين وتسهيل حركة التنقل والسياحة في ظل وباء كورونا.

ونقل موقع ” majorcadailybulletin” الأوروبي تصريحات وزيرة السياحة النمساوية، إليزابيث كوستينجر، التي قالت إن “الهدف هو تنفيذ جواز السفر الأخضر” بشكل سريع وموحد قدر الإمكان”.

وأشارت أن “هذه مسألة حياة بالنسبة لصناعة السياحة، كما أن الهدف يشمل أيضًا التوصل إلى حل يسهل حركة السفر والتنقل عبر الحدود مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والعمل بشكل وثيق مع صناعة السفر والسياحة لتطبيق الجواز الأخضر”.

وأكدت الوزيرة كوستينجر موافقة عدد من دول الاتحاد الاوروبي على المقترح، وذلك بعد مرور أسبوعين من مناقشة مقترح “الجواز الأخضر”، بناءً على دعوة النمسا، حيث تم الاتفاق على تنفيذه بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل على أقصى تقدير، لتسهيل حرية التنقل وحماية صناعة السياحة في ظل وباء كورونا.

وكانت المفوضة الأوروبية قد أعلنت في شهر مارس الماضي، أنّ “جواز السفر الأخضر” الإلكتروني سيأخذ فقط في الاعتبار اللقاحات المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق جواز السفر الأخضر لبيان وضع الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا.

واعتمدت الوكالة حتى الآن 4 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، هي فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون.