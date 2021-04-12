الصين تقّر بمحدودية فعالية لقاحها المضاد لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

في أول اعتراف صيني بمحدودية فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، أقرت السلطات الطبية في الصين بأن اللقاح الصيني لا يوفر نسبة حماية عالية من فيروس كورونا.

وقال مدير مركز مراقبة الأوبئة الصيني جاو فو إنه يجري حاليا تقييم إمكانية استخدام لقاحات أخرى باعتماد تقنيات أخرى من أجل توفير مناعة عالية.

وأوضح جاو أن اتخاذ خطوات “لتحسين” عملية التطعيم من خلال تغيير عدد الجرعات والفترة الزمنية بينها يعد حلا “مؤكدا” لمشكلات الفاعلية.

وقال مسؤول آخر في المركز إن اللقاحات التي تستخدم تقنية “آر إن إي”(RNA)، والتي اعتمدت عليها شركتا فايزر ومودرنا (moderna)، دخلت مراحل التجارب السريرية في الصين، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن الشروع في استخدامها.

وصنعت الصين 4 لقاحات محلية تم إقرارها للاستخدام العام، وقال مسؤول السبت إن البلاد ستنتج على الأرجح 3 ملايين جرعة بحلول نهاية العام.

الجدير ذكره أن خبراء من منظمة الصحة العالمية، كانوا أعلنوا أواخر مارس الماضي، أن لقاحي مختبري سينوفارم وسينوفاك الصينيين، ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد فيروس كورونا، غير أنهم طلبوا مزيداً من البيانات.

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في المنظمة في 31 مارس الماضي، أن اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين تظهر الأعراض على المريض، وأضافوا أنه ما زال يتعين توافر بيانات في ما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى.

يشار إلى أنه يوم 31 ديسمبر 2020 منحت منظمة الصحة أول موافقة بشكل طارئ للقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكوفيد-19، وقامت بالمثل في 15فبراير للقاحات أسترازينيكا المصنعة في كوريا الجنوبية وفي الهند، وفي 12مارس للقاح بجرعة واحدة أعدته شركة جونسون آند جونسون.

وتسمح الموافقة بموجب إجراء الحالات الطارئة للدول بتسريع إجراءات الخاصة لاستيراد اللقاح وإدارته، كما تتيح لليونيسيف شراء اللقاح لتوزيعه على الدول التي تحتاجه.

وقال رئيس مجموعة الخبراء أليخاندرو كرافيوتو إن الخبراء سينتظرون قرار منظمة الصحة العالمية بشأن موافقتهم قبل نشر توصياتهم بخصوص استخدام اللقاحين الصينيين.